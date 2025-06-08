Россиянам раскрыли, сколько они будут отдыхать в июне

Россиян ждут четыре выходных дня в связи с празднованием Дня России.
Россияне получат четыре выходных дня подряд в июне 2025 года в связи с празднованием Дня России. Нерабочими днями станут 12, 13, 14 и 15 июня. При этом среда, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.
«Всего три рабочих дня ожидает россиян на следующей неделе. С 12 по 15 июня запланированы выходные дни в связи с празднованием Дня России», — передает ТАСС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в июне 2025 года россиян ожидают дополнительные выходные. Такие продолжительные праздники связаны с переносом выходного дня с 8 марта. Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.