Филипп Киркоров рассказал о своем здоровье после инцидента с пиротехникой

Российский певец Филипп Киркоров уже оправился от травм, полученных после инцидента с пиротехникой на одном из своих концертов. Об этом он рассказал на премии «Муз ТВ».
«Спасибо, все хорошо. Уже восстановился», — сообщил он «Известиям», отвечая на вопрос о состоянии своего здоровья.
Отметим, что инцидент с Киркоровым произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». По словам очевидцев, за спиной у Киркорова во время его выступления вспыхнули фейерверки. В результате артист получил ожог.
Позднее представитель певца Екатерина Успенская проинформировала, что Киркоров проходит лечение после полученного ожога. На восстановление потребуется время.
Ранее Киркоров назвал имена спасших его звезд российской эстрады.