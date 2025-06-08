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Филипп Киркоров рассказал о своем здоровье после инцидента с пиротехникой

Российский певец Филипп Киркоров уже оправился от травм, полученных после инцидента с пиротехникой на одном из своих концертов.

Российский певец Филипп Киркоров уже оправился от травм, полученных после инцидента с пиротехникой на одном из своих концертов. Об этом он рассказал на премии «Муз ТВ».

«Спасибо, все хорошо. Уже восстановился», — сообщил он «Известиям», отвечая на вопрос о состоянии своего здоровья.

Отметим, что инцидент с Киркоровым произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». По словам очевидцев, за спиной у Киркорова во время его выступления вспыхнули фейерверки. В результате артист получил ожог.

Позднее представитель певца Екатерина Успенская проинформировала, что Киркоров проходит лечение после полученного ожога. На восстановление потребуется время.

Ранее Киркоров назвал имена спасших его звезд российской эстрады.