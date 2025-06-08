Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
По словам Медведчука, тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям.
Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение попросту хотят сэкономить на выплатах семьям погибших военнослужащих ВСУ.
«Коррупционный режим просто не желает платить тем, кого он обрек на верную смерть, заработав себе в карманы миллиарды долларов», — добавил он.
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