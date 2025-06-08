Sohu: Макрон после провала угроз в адрес РФ начал угрожать КНР

Французский лидер Эммануэль Макрон после провала угроз в адрес Российской Федерации начал угрожать Китайской Народной Республике, пишет китайское издание Sohu.
Китайские журналисты напомнили о регулярных ультиматумах, а также санкционных угрозах со стороны Макрона в адрес РФ. В публикации сказано, что президент Франции «решил изменить тактику» и в настоящее время угрожает КНР.
В частности, он потребовал от китайской стороны оказать влияние на взаимодействие Москвы и КНДР, чтобы «предотвратить возможное появление в Европе северокорейских военных». «Рычагом давления» Макрон назвал возможное расширение Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В материале подчёркивает, что расчёт Макрона на то, что возможное присутствие альянса повлияет на КНР «в вопросе поддержки позиции Европы», является ошибочным.
«Слова Макрона направлены на Китай. Он обвинил Китай и США в желании контролировать Южно-Китайское море и Европу. Макрон тонко говорит странам вокруг Южно-Китайского моря, что Китай “издевается” над вами, а НАТО здесь, чтобы “спасти” вас», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о возможном расширении присутствия Североатлантического альянса в Азии в случае наличия войск Северной Кореи в Европе.