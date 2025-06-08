Sohu: Макрон после провала угроз в адрес РФ начал угрожать КНР

«Слова Макрона направлены на Китай. Он обвинил Китай и США в желании контролировать Южно-Китайское море и Европу. Макрон тонко говорит странам вокруг Южно-Китайского моря, что Китай “издевается” над вами, а НАТО здесь, чтобы “спасти” вас», — говорится в материале.