Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога

Напомним, что не так давно неприятный инцидент произошел с российским актером Михаилом Боярским. Так, в апреле 75-летний артист получил травму во время спектакля в Театре Ленсовета. По данным ТАСС, артиста госпитализировали с подозрением на перелом ребра. В мае театр принял решение отменить оставшиеся в сезоне показы спектакля «В этом милом старом домом» в связи с ухудшением состояния здоровья актера.