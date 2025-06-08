Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога

Как сообщает издание «Известия», российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил о полном восстановлении после происшествия с фейерверком во время апрельского выступления в Санкт-Петербурге.
«Спасибо, все хорошо, уже восстановился», — сказал Киркоров в ответ на вопрос корреспондента «Известий» на церемонии вручения «Премии МУЗ ТВ» в концертном зале Live Арена.
Напомним, что во время апрельского концерта в петербургском «Октябрьском» произошел инцидент с пиротехникой — фейерверки, сработавшие за спиной исполнителя, стали причиной возгорания на его одежде, а именно — рукаве кожаной куртки.
В соцсетях появились кадры происшествия: на записи отчетливо слышен крик артиста от боли, вызванной ожогами от пиротехники. После инцидента платформу с Киркоровым начали опускать, и, оказавшись на сцене, он кратко пояснил: «Обжегся». Эти слова были встречены аплодисментами зала.
Через месяц после инцидента пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская сообщила, что Киркоров проходит курс лечения из-за травм, полученных при возгорании одежды во время петербургского концерта. По ее словам, певец временно прервал работу для восстановления после ожогов.
В конце мая Успенская, комментируя сообщения об ухудшении состояния артиста, заявила, что процесс лечения займет больше времени, чем ожидалось. Ранее издание Super со ссылкой на источники сообщало о диагностированном у Киркорова ожоге второй степени с признаками частичного некроза кожных покровов.
Напомним, что не так давно неприятный инцидент произошел с российским актером Михаилом Боярским. Так, в апреле 75-летний артист получил травму во время спектакля в Театре Ленсовета. По данным ТАСС, артиста госпитализировали с подозрением на перелом ребра. В мае театр принял решение отменить оставшиеся в сезоне показы спектакля «В этом милом старом домом» в связи с ухудшением состояния здоровья актера.
Позднее уточнялось, что народный артист РСФСР вернется на сцену после перенесенных в апреле перелома и ушиба.