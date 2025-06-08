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WP: администрация США пыталась сгладить конфликт между Трампом и Маском

Трамп заявил, что больше не планирует общаться с Маском.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом пытался «сгладить» конфликт между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илоном Маском, говорится в публикации американского издание The Washington Post.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников в администрации США.

«Надежда на примирение остаётся, но прежними их отношения уже не будут», — сказал один из источников, который знаком и с позицией Маска, и с позицией Трампа.

В белом доме рассказали, что президенту США «давно известна позиция Маска по неоднозначному налоговому законопроекту». В результате «взаимных выпадов» в соцсетях Трамп заявил, что больше не планирует общаться с Маском.

В материале сказано, что Трамп объявил о намерении продать электромобиль Tesla, который приобрёл после демонстрации моделей компании Илона Маска на лужайке у Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Маску серьёзными последствиями за поддержку демократов.