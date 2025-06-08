Маск и его загадочный «занимательный исход»: бизнесмен опубликовал странный пост в соцсетях

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск разместил на своей странице в социальной сети X неоднозначное сообщение, вызвавшее вопросы у подписчиков.
«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал Маск, не уточняя, что именно он имел ввиду.
Ранее KP.RU писал, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском достиг новой стадии: американский президент перешел к прямым оскорблениям, назвав миллиардера «наркоманом с большим стажем».
Как отмечают журналисты The Washington Post, после конфликта Трамп консультировался с различными людьми, пытаясь выяснить, не связано ли странное поведение Маска с приемом наркотиков. Однако издание не располагает информацией о результатах этих обсуждений.
При этом сам Маск рассказал, что не употребляет наркотические вещества.