Военный ВС России устроил засаду беспилотнику ВСУ на оптоволокне

Боец ВС России устроили засаду украинскому FPV-дрону на оптоволокне. Видео, где запечатлен необычный способ уничтожить БПЛА, разместил Telegram-канал «Штурмовик, че орешь?».
На ролике можно заметить, как российские военные выслеживают дрон ВСУ, потом один из них перерезает кабель ножницами. После этого дрон падает и взрывается.
Мэр Харькова Игорь Терехов 7 июня сообщил, что город переживает самую сильную атаку со стороны ВС России с начала спецоперации.
В Министерстве обороны РФ передали, что в ночь на 7 июня ВС РФ провели серию точечных ударов по военно-промышленным комплексам Украины.
Также в пророссийском подполье сообщили, что российские войска уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства БПЛА и складам.