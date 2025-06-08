Также в пророссийском подполье сообщили, что российские войска уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства БПЛА и складам.