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13 сел отказались от алкоголя в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области несколько лет развивается движение за полный отказ от спиртного. Уже 13 сел региона полностью отказались от потребления и реализации алкогольной продукции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ.

Источник: 24.kz

Одно из них — село Сулышок в районе имени Магжана Жумабаева, расположенное в 100 километрах от Петропавловска. В селе проживают около 220 жителей.

В нашем селе не продают алкоголь, у нас спокойный аул. И на тоях не бывает спиртного. Это хороший пример для молодежи. Сейчас по всей области сельчане отказываются от спиртного. Мы, старейшины, посоветовались и решили поддержать инициативу стать трезвым аулом.

говорит житель села Токтамыс Жанбутенов

Кому охота пьяным ходить по деревне. Чтобы муж пьяный был или сын. Многие не курят, насчет выпить — вообще уже забыли это дело. Воровства нет. Двери открыты всегда — никто не зайдет. Если кто-то заходит или приезжает, уже видим чужого человека.

говорит другой местный житель Марат Шигибаев

В селе Сулышок работают детский сад и неполная средняя школа. Жители трудятся в сферах животноводства и земледелия. По данным полиции, правонарушений в состоянии алкогольного опьянения здесь давно не фиксировали.

С января 2023 года в данном селе не зарегистрировано ни одного преступления и ни одного правонарушения. Все это благодаря совместной работе с акиматом и местным хозяйством.

заявил начальник отделения Местной полицейской службы Ерлан Шакиров