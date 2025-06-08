13 сел отказались от алкоголя в Северо-Казахстанской области

Одно из них — село Сулышок в районе имени Магжана Жумабаева, расположенное в 100 километрах от Петропавловска. В селе проживают около 220 жителей.
В нашем селе не продают алкоголь, у нас спокойный аул. И на тоях не бывает спиртного. Это хороший пример для молодежи. Сейчас по всей области сельчане отказываются от спиртного. Мы, старейшины, посоветовались и решили поддержать инициативу стать трезвым аулом.
Кому охота пьяным ходить по деревне. Чтобы муж пьяный был или сын. Многие не курят, насчет выпить — вообще уже забыли это дело. Воровства нет. Двери открыты всегда — никто не зайдет. Если кто-то заходит или приезжает, уже видим чужого человека.
В селе Сулышок работают детский сад и неполная средняя школа. Жители трудятся в сферах животноводства и земледелия. По данным полиции, правонарушений в состоянии алкогольного опьянения здесь давно не фиксировали.
С января 2023 года в данном селе не зарегистрировано ни одного преступления и ни одного правонарушения. Все это благодаря совместной работе с акиматом и местным хозяйством.