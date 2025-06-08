13 сел отказались от алкоголя в Северо-Казахстанской области

В нашем селе не продают алкоголь, у нас спокойный аул. И на тоях не бывает спиртного. Это хороший пример для молодежи. Сейчас по всей области сельчане отказываются от спиртного. Мы, старейшины, посоветовались и решили поддержать инициативу стать трезвым аулом.