Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Одна из женщин заявила, что домогательства Лето к несовершеннолетним долгое время являлись «открытым секретом» в шоу-бизнесе. Air Mail также сообщает о вечеринках, которые устраивал актер, куда девушек, как утверждается, приглашали через модельные агентства или напрямую, причем одно из приглашений начиналось со слов: «Привет, дети».