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Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Девять женщин, некоторые из которых на момент событий были несовершеннолетними, выдвинули обвинения в непристойном поведении и сексуальных домогательствах против лауреата премии «Оскар» Джареда Лето.

Девять женщин, включая несовершеннолетних на момент предполагаемых событий, предъявили претензии в связи с непристойным поведением и сексуальными домогательствами к обладателю премии «Оскар» Джареду Лето.

Оскароносного актера и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин, информирует издание Air Mail.

По данным журнала, многие из заявительниц были несовершеннолетними в период предполагаемых инцидентов. Издание указывает, что «предполагаемое прошлое поведение Лето было не временным явлением, а проявлением давней модели, якобы широко известной в определенных кругах индустрии развлечений», передает РИА «Новости».

Одна из женщин заявила, что домогательства Лето к несовершеннолетним долгое время являлись «открытым секретом» в шоу-бизнесе. Air Mail также сообщает о вечеринках, которые устраивал актер, куда девушек, как утверждается, приглашали через модельные агентства или напрямую, причем одно из приглашений начиналось со слов: «Привет, дети».

Представитель Лето, в свою очередь, заявил, что актер «не писал и не одобрял данное приглашение и впервые увидел его лишь недавно».

Издание подчеркивает, что представители Джареда Лето категорически отвергают все предъявленные обвинения.

В статье отмечается, что аналогичные заявления звучали и раньше: в 2005 году газета New York Post со ссылкой на источники уже писала о попытках Лето познакомиться с несовершеннолетними моделями.

Ранее в США каскадерша подала иск против Кевина Костнера из-за несогласованной сцены насилия во время съемок. В Нью-Йорке был задержан актер Майкл Питт по подозрению в домашнем насилии и сексуальных домогательствах. На писателя Нила Геймана подали в суд по обвинению в изнасиловании.