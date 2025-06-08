Врач Беленков назвал одну из особенностей приёма препаратов от давления

«Хитрость какая: если повышается давление, препарат длительного действия принимать без толку. Они начинают действовать только через три часа, пик — через 12 часов. Через 24 часа ушли. Когда принимать — утром или вечером? Всё равно», — сказал он в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».