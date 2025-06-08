Врач Беленков назвал одну из особенностей приёма препаратов от давления

Пациенты, страдающие от повышенного артериального давления, могут в любое время суток принимать препараты от таких проблем с кровообращением, заявил врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.
«Хитрость какая: если повышается давление, препарат длительного действия принимать без толку. Они начинают действовать только через три часа, пик — через 12 часов. Через 24 часа ушли. Когда принимать — утром или вечером? Всё равно», — сказал он в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Специалист добавил, что для достижения эффекта от использования препаратов от давления их следует принимать строго с интервалом в 24 часа.
Напомним, в феврале телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили пять самых частых ошибок, которые совершаются пациентами при применении медикаментов от гипертонии. В частности, они отметили, что больным нельзя резко снижать артериальное давление.