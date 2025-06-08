Школьники 5−7-х классов перейдут на новую программу по истории

Он добавил, что в пятом классе у школьников добавляется курс «История нашего края», на его изучение выделен один час в неделю, всего — 34 часа. Кроме того, для 6−7-х классов курс «Всеобщая история» будет увеличен на пять часов, курс «История России» — на 12 часов, также добавлен новый курс «История нашего края» в объеме 17 часов.