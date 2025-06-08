Школьники 5−7-х классов перейдут на новую программу по истории

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские школьники, которые обучаются в 5−7-ом классах, с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета будут увеличены, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года 5−7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю, ранее было 2 часа в неделю», — рассказал агентству руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, комментируя нововведение.
Он добавил, что в пятом классе у школьников добавляется курс «История нашего края», на его изучение выделен один час в неделю, всего — 34 часа. Кроме того, для 6−7-х классов курс «Всеобщая история» будет увеличен на пять часов, курс «История России» — на 12 часов, также добавлен новый курс «История нашего края» в объеме 17 часов.
По словам Костенко, 8−11-ые классы продолжат изучать историю по прежней программе — два часа в неделю.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что переход на новые программы будет происходить постепенно.