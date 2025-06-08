Адвокат объяснила, в каких случаях можно не платить по долгам наследодателя

Освободиться от долговых обязательств полностью или частично можно несколькими способами. Если долг застрахован, например, при ипотечном кредитовании со страховкой жизни, обязательства погасит страховая компания. Наследники вправе отказаться от выплаты по истечении трехлетнего срока исковой давности, а при погашении требований одних кредиторов другие уже не могут предъявлять претензии. В случае, когда сумма долгов превышает стоимость наследства, можно инициировать процедуру банкротства наследственной массы через суд, что приведет к списанию обязательств.