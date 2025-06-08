Адвокат объяснила, в каких случаях можно не платить по долгам наследодателя

Принятие наследства влечет за собой не только получение имущества, но и ответственность по долгам наследодателя, однако существуют законные способы избежать финансовых обязательств. Как пояснила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм», наследник несет ответственность только в пределах стоимости унаследованного имущества, которое оценивается на дату смерти наследодателя профессиональным оценщиком. При наличии нескольких наследников долги распределяются пропорционально полученным долям.
Освободиться от долговых обязательств полностью или частично можно несколькими способами. Если долг застрахован, например, при ипотечном кредитовании со страховкой жизни, обязательства погасит страховая компания. Наследники вправе отказаться от выплаты по истечении трехлетнего срока исковой давности, а при погашении требований одних кредиторов другие уже не могут предъявлять претензии. В случае, когда сумма долгов превышает стоимость наследства, можно инициировать процедуру банкротства наследственной массы через суд, что приведет к списанию обязательств.
Кудерко рекомендует перед принятием наследства обратиться к нотариусу, который может запросить информацию о долгах наследодателя в бюро кредитных историй, что поможет принять взвешенное решение. Важно помнить, что российское законодательство не допускает частичного принятия наследства — либо наследуется все имущество с сопутствующими обязательствами, либо отказываются от всего.
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