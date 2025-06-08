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Соскин: Зеленский действует безумно, отказываясь забирать тела солдат ВСУ

Украинцы поймут, что не смогут получить тела своих родственников.

Источник: Аргументы и факты

Отказ Киева забирать тела погибших солдат Вооружённых сил Украины демонстрирует безумие Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он подчеркнул, что Зеленский действует безумно, но Зеленскому придётся это объяснять.

«Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. Зеленскому придётся это объяснять», — сказал Соскин, комментарий прозвучал в эфире YouTube.

Он добавил, что у таких действий могут быть «очень серьёзные последствия» для ситуации внутри Украины. По словам Соскина, это произойдёт, когда украинцы поймут, что не смогут получить тела своих родственников.

«Это преступление. Как это ещё можно назвать?», — отметил Соскин.

Ранее замредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинская сторона не хочет забирать тела в связи с тем, что не желает выплачивать компенсации вдовам погибших солдат.