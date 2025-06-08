Путин подписал закон, определяющий снижение премий

Этим же законом вводятся ограничения на уменьшение премии за нарушение трудовой дисциплины. В частности, работодатель получает право снижать премию исключительно за тот расчетный период, в котором было наложено дисциплинарное взыскание. При этом совокупное уменьшение заработной платы сотрудника не может быть больше 20%.