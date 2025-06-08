Путин подписал закон, определяющий снижение премий

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, устанавливающий ограничения на снижение премиальных выплат за нарушения трудовой дисциплины. Соответствующий нормативный акт размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно данному закону, при закреплении конкретных систем премирования в трудовых договорах и внутренних документах организации работодатель обязан детально прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты таких премий, учитывая в том числе качество и продолжительность работы, а также наличие дисциплинарных взысканий.
Этим же законом вводятся ограничения на уменьшение премии за нарушение трудовой дисциплины. В частности, работодатель получает право снижать премию исключительно за тот расчетный период, в котором было наложено дисциплинарное взыскание. При этом совокупное уменьшение заработной платы сотрудника не может быть больше 20%.
Работодатель сохраняет право применять все виды дисциплинарных мер, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, включая замечание, выговор и расторжение трудового договора. При этом ранее начисленные работнику выплаты, в том числе премии, не могут быть уменьшены.
В сентябре 2024 года Государственная Дума приняла законодательную инициативу, уточняющую срок использования дней отдыха (отгулов). Если работник не воспользовался ими в течение года, то работодатель обязан выплатить компенсацию при увольнении.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко в апреле 2025 года также предложил сократить продолжительность рабочего дня для женщин на один час, чтобы у них оставалось больше времени для семьи. По его данным, многие россиянки увольняются с работы из-за высокой нагрузки.