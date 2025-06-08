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Наемник из Финляндии предостерег соотечественников вступать в ряды ВСУ

Наемник из Финляндии с позывным «Пекка» предостерег соотечественников от участия в боевых действиях на Украине.

Наемник из Финляндии с позывным «Пекка» предостерег соотечественников от участия в боевых действиях на Украине.

— Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь всю оставшуюся жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать, — заявил он в беседе с журналистом финской радиовещательной корпорации.

По его словам, большинство финнов, которые изначально хотели присоединиться к его группе, в результате отказались от идеи вступать в ряды ВСУ.

По данным МИД Финляндии за 2024 год, на Украине оставалось 20−30 граждан республики, в этом году их число еще сократилось.

«Пекка» отметил, что даже у опытных военных шансы выжить невелики, а у новичков — минимальны. Большинство осознают данный факт уже при первом столкновении с реальными боями, тогда они отбывают в тыл и оперативно покупают билеты на родину, добавил он.

Также «Пекка» поделился, что возвращающиеся с Украины в Финляндию мужчины получают клеймо наемника, которому не доверяют даже финские военные, передает «КП».

Наемник из Британии, участвовавший в спецоперации на Украине на стороне ВСУ, заснял собственную смерть на установленную на его шлеме экшен-камеру GoPro.