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В СМИ рассказали о новой политике Макрона: «угрожает Китаю»

Sohu: после провала с Путиным Макрон ведет опасную игру с Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает китайское издание Sohu, французский лидер Эммануэль Макрон, не добившись желаемых результатов от постоянных ультиматумов и угроз санкций в отношении России, теперь переключил внимание на Китай, изменив свою стратегию.

«Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Россию, изменил тактику и теперь адресует угрозы Китаю», — пишет издание.

Согласно публикации Sohu, французский лидер направил Пекину официальный запрос с призывом воздействовать на российско-северокорейские отношения. Макрон обосновал это необходимостью недопущения возможной переброски северокорейских военных в Европу, одновременно намекнув на перспективу расширения альянса НАТО в азиатском регионе как меру воздействия.

Кроме этого, аналитики Sohu полагают, что надежды Макрона использовать угрозу расширения НАТО как рычаг давления на Китай не оправдаются, а подобные действия лишь ухудшат двусторонние отношения.

Ранее французский лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил Макрона за помощь Киеву в ущерб армии страны.