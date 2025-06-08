Как сообщает китайское издание Sohu, французский лидер Эммануэль Макрон, не добившись желаемых результатов от постоянных ультиматумов и угроз санкций в отношении России, теперь переключил внимание на Китай, изменив свою стратегию.
«Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Россию, изменил тактику и теперь адресует угрозы Китаю», — пишет издание.
Согласно публикации Sohu, французский лидер направил Пекину официальный запрос с призывом воздействовать на российско-северокорейские отношения. Макрон обосновал это необходимостью недопущения возможной переброски северокорейских военных в Европу, одновременно намекнув на перспективу расширения альянса НАТО в азиатском регионе как меру воздействия.
Кроме этого, аналитики Sohu полагают, что надежды Макрона использовать угрозу расширения НАТО как рычаг давления на Китай не оправдаются, а подобные действия лишь ухудшат двусторонние отношения.
Ранее французский лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил Макрона за помощь Киеву в ущерб армии страны.