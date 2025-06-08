Shaman выпустил песню, с которой поедет на «Интервидение»

Shaman выпустил знаковую песню.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Трек стал доступен на всех цифровых музыкальных платформах. Об этом сообщил сам артист.
«Привет, родные!.. Новая песня “Прямо по сердцу” уже доступна на музыкальных цифровых платформах», — написал Shaman в своем telegram-канале.
Премьера композиции состоялась накануне во время церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ» «Легенда». Мероприятие прошло на столичной концертной площадке «Live Арена».
Ранее сообщалось, что песню «Прямо по сердцу» для Shaman написал продюсер Максим Фадеев. Композиция станет конкурсным номером артиста на «Интервидении», которое пройдет 20 сентября в Москве. До этого момента не раскрывалось, с какой песней Ярослав Дронов представит Россию на международной сцене.