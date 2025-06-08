Shaman выпустил песню, с которой поедет на «Интервидение»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Трек стал доступен на всех цифровых музыкальных платформах. Об этом сообщил сам артист.