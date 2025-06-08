Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку он является предпраздничным — 12 июня в РФ отмечается День России, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В связи с тем, что 12 июня — это праздничный день — День России, то 11 июня будет предпраздничным рабочим днем, сокращенным на один час», — сказала Подольская.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.