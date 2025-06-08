Российские школьники 5−7 классов перейдут на новую программу по истории

Он добавил, у пятиклассников добавится курс «История нашего края». На его изучение выделяется один час в неделю. Также для 6 и 7 классов курс «Всеобщая история» увеличат в совокупности на пять часов, курс «История России» — на 12 часов. На изучение нового курса «История нашего края» для учащихся 6−7 классов отводится 17 часов.