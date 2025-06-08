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Российские школьники 5−7 классов перейдут на новую программу по истории

Российские школьники 5−7 классов с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории.

Российские школьники 5−7 классов с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории. Данный предмет они будут изучать три раза в неделю, сообщил агентству РИА Новости глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«С 1 сентября 2025 года 5−7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю, ранее было 2 часа в неделю», — рассказал он.

Он добавил, у пятиклассников добавится курс «История нашего края». На его изучение выделяется один час в неделю. Также для 6 и 7 классов курс «Всеобщая история» увеличат в совокупности на пять часов, курс «История России» — на 12 часов. На изучение нового курса «История нашего края» для учащихся 6−7 классов отводится 17 часов.

При этом учащиеся 8−11 классов продолжат изучать историю по прежней программе — два часа в неделю.

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