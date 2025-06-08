В Антарктиде найдены саркофаги с угрожающим посланием

В Антарктиде ученые обнаружили загадочную находку — черные саркофаги с предупреждающим посланием для потомков.
Под толщей вечной мерзлоты в Антарктиде были найдены таинственные саркофаги с зловещим посланием. Артефакты обнаружила международная исследовательская группа из США, России, Китая и Индии. Они сделали шокирующее открытие в ледяных пустынях Антарктиды.
Все четыре найденных черных саркофага имели идеальную форму, словно их вырезали лазером. Но самое странное — они оставались теплыми, несмотря на окружающий экстремальный холод.
Во время ночного дежурства ученые услышали тихий гул и почувствовали вибрацию, исходящую от саркофагов. Решив вскрыть один из них, они обнаружили внутри металлический цилиндр с загадочными символами. После подключения аппаратуры на мониторах появилось тревожное сообщение:
«Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».
Специалисты предполагают, что находка может быть связана с древней высокоразвитой цивилизацией или даже внеземными технологиями.
Антарктида не впервые становится местом странных открытий. Ранее здесь находили останки древних микроорганизмов и таинственные подледные озера.
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