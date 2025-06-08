В Антарктиде найдены саркофаги с угрожающим посланием

Во время ночного дежурства ученые услышали тихий гул и почувствовали вибрацию, исходящую от саркофагов. Решив вскрыть один из них, они обнаружили внутри металлический цилиндр с загадочными символами. После подключения аппаратуры на мониторах появилось тревожное сообщение: