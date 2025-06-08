Силовики рассказали, как мошенники убеждают своих жертв взять автокредит

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Телефонные мошенники убеждают своих жертв в случае отказа сотрудниками банка в потребительском кредите взять автокредит на такую же сумму, сообщили РИА Новости в силовых структурах, сославшись на полученные материалы задержанных мошенников.
«Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие», — говорится в инструкции.
Для защиты россиян от мошенников на «Госуслугах» запущен новый сервис «жизненная ситуация». Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.
В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на «Госуслугах»: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников.
Пользователь портала в рамках этой «жизненной ситуации» сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества — так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.