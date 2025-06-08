Силовики рассказали, как мошенники убеждают своих жертв взять автокредит

«Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие», — говорится в инструкции.