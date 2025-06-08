Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач

Врач Маталин: клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Клещи могут обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров благодаря специализированному сенсорному органу, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин.

«Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган, реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров», — рассказал Маталин.

Он уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках.

«Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся на середину апреля — конец мая и август-сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне-июле», — добавил специалист.

По словам врача, наиболее благоприятной для клещей является температура плюс 18 градусов при относительной влажности воздуха 80%.