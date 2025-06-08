Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров, сообщил врач

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Клещи могут обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров благодаря специализированному сенсорному органу, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин.
«Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган, реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров», — рассказал Маталин.
Он уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках.
«Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся на середину апреля — конец мая и август-сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне-июле», — добавил специалист.
По словам врача, наиболее благоприятной для клещей является температура плюс 18 градусов при относительной влажности воздуха 80%.