Пляжи турецкого Бодрума не заполняются на фоне рекордно высоких цен на вход

Пляжи курорта Бодрума на юго-западе Турции в период с 5 по 9 июня не заполняются полностью посетителями на фоне высокой стоимости входа, которая достигает рекордных 225 евро для одного человека, пишут турецкие СМИ.
В указанное время в стране объявили выходные дни в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. В этот период многие люди решили посетить местные курорты.
«Впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%», — написала издание Muğla Postası.
Газета Ekonomim, в свою очередь, отметила, цены на вход выросли на 300%. При этом, как уточняется в публикации, стоимость посещения пляжей на курортах Фетхие, Мармарис и Джунда находится «на разумном уровне».
Напомним, ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили aif.ru, что в 2025 году вырос среди российских туристов вырос спрос на зарубежные поездки в праздничные дни, приуроченные ко Дню России. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило около 15%. В число самых популярных направлений вошли Турция, Египет, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.