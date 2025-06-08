Пляжи турецкого Бодрума не заполняются на фоне рекордно высоких цен на вход

Напомним, ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили aif.ru, что в 2025 году вырос среди российских туристов вырос спрос на зарубежные поездки в праздничные дни, приуроченные ко Дню России. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило около 15%. В число самых популярных направлений вошли Турция, Египет, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.