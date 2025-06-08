В Хабаровском крае в ДТП пострадали восемь человек за сутки

За 7 июня в Хабаровском крае произошло пять аварий, в которых травмы получили восемь человек. В числе ДТП — наезд на пешехода, опрокидывание и три столкновения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 387 нарушений ПДД. На дорогах задержано 19 водителей в состоянии опьянения, четверо из них — в Хабаровске. Еще 20 человек управляли машинами без права вождения.
«16 водителей не уступили дорогу пешеходам, а 21 пешеход сам нарушил правила перехода улиц. Большинство случаев зарегистрированы в краевой столице», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.