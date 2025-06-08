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Times: США предостерегли Британию от разрешения на открытие посольства КНР

США предостерегли Лондон от разрешения на открытие посольства Китая.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает издание Times со ссылкой на осведомленные источники, американские власти рекомендовали Великобритании отказать Китаю в открытии нового диппредставительства в Лондоне, поскольку его предполагаемое местонахождение рядом с ключевыми финансовыми институтами вызывает обеспокоенность.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — пишет издание.

Издание акцентирует внимание на стратегическом расположении будущего посольства — в окружении ключевых финансовых учреждений и в непосредственной близости от трех крупных дата-центров.

Напомним, что в Лондоне 9 июня 2025 года пройдет встреча представителей США и Китая, посвященная обсуждению торгового соглашения. При этом американский глава Дональд Трамп выразил надежду, что встреча пройдет «очень хорошо».