Times: США предостерегли Британию от разрешения на открытие посольства КНР

Как сообщает издание Times со ссылкой на осведомленные источники, американские власти рекомендовали Великобритании отказать Китаю в открытии нового диппредставительства в Лондоне, поскольку его предполагаемое местонахождение рядом с ключевыми финансовыми институтами вызывает обеспокоенность.