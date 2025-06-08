Отец Илона Маска прибыл в Москву для участия в форуме

Маск совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, бизнесмен очень устал и у него стресс, заявил Эррол Маск прокомментировал ссору президента и предпринимателя. Отец предпринимателя также добавил, что Маск придерживается своих принципов и не желает поддерживать неэффективные инициативы демократов.