Пентагон годами скрывал от людей правду об НЛО, чтобы разработать истребители

Ранее сообщалось, что житель Великобритании запечатлел на видео необычный объект, появившийся над аэропортом Манчестера. Серебристый шар «размером с автомобиль» стремительно пролетел над взлётно-посадочной полосой. Очевидец отметил, что объект двигался по прямой траектории с постоянной скоростью, не поддаваясь влиянию ветреной погоды.