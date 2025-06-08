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Пентагон годами скрывал от людей правду об НЛО, чтобы разработать истребители

Расследование, проведённое по инициативе Конгресса США, выявило факты распространения дезинформации о неопознанных летающих объектах (НЛО) со стороны Пентагона, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Life.ru

Газета сообщает о случае, произошедшем в 1980-х годах, когда полковник ВВС США передал владельцу бара вблизи «Зоны 51» сфабрикованные фотографии «летающих тарелок». Цель — отвлечение внимания от секретных разработок. Эти снимки вызвали ажиотаж в обществе и подпитали конспирологические теории о тестировании инопланетных технологий.

По мнению экспертов, поддельные кадры, призванные подтвердить существование НЛО, были созданы с целью скрыть разработки сверхсекретных стелс-истребителей от Советского Союза.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании запечатлел на видео необычный объект, появившийся над аэропортом Манчестера. Серебристый шар «размером с автомобиль» стремительно пролетел над взлётно-посадочной полосой. Очевидец отметил, что объект двигался по прямой траектории с постоянной скоростью, не поддаваясь влиянию ветреной погоды.