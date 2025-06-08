Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова «свекла»

Филолог Каленчук: произношение слова «свекла» может измениться на разговорное.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла», рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла», — сказала Каленчук.

Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить «свеклА» не рекомендуется.

«Пока все-таки нормативным мы считаем “свЁкла”, — заключила Каленчук.