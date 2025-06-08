В России начнут отслеживать мигрантов

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение в Москве и Московской области. Эксперимент стартует с 1 сентября 2025 года и продлится до 1 сентября 2029 года. В его рамках учет будет вестись в отношении трудовых мигрантов и иностранцев, изменивших цель пребывания или находящихся в пилотных регионах более 90 суток.