В России начнут отслеживать мигрантов

Цифровой профиль для мигрантов начнут создавать с 30 июня.
В России с 30 июня 2025 года начнется формирование цифровых профилей мигрантов с использованием личных и биометрических данных. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
Согласно документу, иностранные граждане, въезжающие в Россию будут обязаны сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться. Власти отмечают, что создать цифровой профиль можно будет не только при въезде, но и самостоятельно через мобильное приложение RuID. Этот сервис станет аналогом портала «Госуслуги» для иностранцев.
Изменения не затронут граждан Белоруссии, детей младше шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических и консульских учреждений, а также аккредитованных представителей международных организаций и членов их семей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение в Москве и Московской области. Эксперимент стартует с 1 сентября 2025 года и продлится до 1 сентября 2029 года. В его рамках учет будет вестись в отношении трудовых мигрантов и иностранцев, изменивших цель пребывания или находящихся в пилотных регионах более 90 суток.