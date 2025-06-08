Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Необходимость физических нагрузок для собаки понимают почти все владельцы, но для полноценного развития и здоровья питомца важно не забывать и о эмоциональной стимуляции животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Нам кажется, что стресс у собаки должен быть вызван какой-то причиной, но на самом деле нарушения могут быть связаны даже с продолжительной скукой, из-за которой питомец может впасть в депрессию. В целом, в случае людей всё аналогично — наш мозг нуждается в впечатлениях. Собака также должна их получать в достаточной мере», — сказал Голубев.
В первую очередь, он уточнил, что собаке недостаточно просто прогулок несколько раз в день. В идеале они должны сопровождаться разнообразным ландшафтом, а если это сложно сделать в городе, на помощь могут прийти специализированные площадки.
Если питомец гиперактивен и ему явно не хватает нагрузок, специалисты советуют отвести его в фитнес-центр для собак, рассказал кинолог. Там собака сможет освоить новые занятия, даже водную беговую дорожку. При этом он призвал помнить, что некоторые породы не нуждаются в чрезмерных нагрузках, и им достаточно непродолжительной, но качественной прогулки и, возможно, бега за мячиком.
Также Голубев отметил, что недостаточная активность опасна для животного, потому что может привести к проблемам с лишним весом, что сокращает продолжительность жизни питомца, а также к различным заболеваниям.
Кроме того, он подчеркнул, что мозг собаки почти всегда нуждается в новой информации, большую часть которой она получает благодаря обонянию. Поэтому во время прогулок важно давать возможность питомцу как следует обнюхать все столбы, фонари и бордюры. При этом ситуацию нужно мягко контролировать и избегать опасных мест вроде мусорных баков. Маршрут стоит регулярно менять, чтобы животному не приедалась монотонность пути.
«Также собаке вредна постоянная скука. В часы, когда она не отдыхает, важно стараться проводить как можно больше времени вместе, играть и заниматься дрессировкой. Можно попробовать приобрести специальные интеллектуальные игрушки для питомцев: для начала достаточно одной. Когда собака освоит её, можно переходить к следующей», — добавил президент РКФ.
Он призвал соблюдать баланс в тренировках для питомца. Чрезмерная физическая активность приведёт к усталости и даже травмам, а переизбыток эмоций может стать причиной перевозбуждения и зумиса (приступа внезапной чрезмерной активности) у питомца. В то же время, важно ориентироваться на индивидуальные особенности питомца и состояние его здоровья. При плохом самочувствии собаке, напротив, необходим покой и отдых от лишней информации, обратил внимание Голубев.