Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки

«Нам кажется, что стресс у собаки должен быть вызван какой-то причиной, но на самом деле нарушения могут быть связаны даже с продолжительной скукой, из-за которой питомец может впасть в депрессию. В целом, в случае людей всё аналогично — наш мозг нуждается в впечатлениях. Собака также должна их получать в достаточной мере», — сказал Голубев.