Анонсирован запрет хранения данных россиян за рубежом

По его словам, вступление в силу запрета на хранение персональных данных россиян за пределами страны с 1 июля 2025 года — логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход исключает возможность частичной локализации, когда данные сначала попадают на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен проходить исключительно в России, заявил он.