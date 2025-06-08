Анонсирован запрет хранения данных россиян за рубежом

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом начнет действовать с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл обработки данных — от сбора до удаления — должен осуществляться исключительно на территории РФ. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, вступление в силу запрета на хранение персональных данных россиян за пределами страны с 1 июля 2025 года — логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход исключает возможность частичной локализации, когда данные сначала попадают на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен проходить исключительно в России, заявил он.
По мнению депутата, эта мера особенно важна на фоне роста киберугроз и потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы. Он считает, что запрет на использование зарубежных серверов снижает риски утечек, санкционного давления на инфраструктуру и доступа к данным пользователей со стороны иностранных юрисдикций. Немкин подчеркнул, что это критично для стратегически важных отраслей — финансов, логистики, телекоммуникаций и здравоохранения.
Депутат отметил, что для крупного бизнеса, уже адаптировавшегося к требованиям локализации, изменения не будут шоком. Однако компаниям, которые продолжают использовать иностранные облачные платформы или серверы за рубежом, предстоит оперативно перенести ИТ-инфраструктуру и пересмотреть партнерские отношения, отметил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон с поправками в закон «О персональных данных», устанавливающий особый порядок обработки данных силовиков. Для защиты информации о сотрудниках силовых структур, судьях и лицах, подлежащих госзащите (потерпевшие, свидетели), правоохранительные органы и органы госбезопасности (ФСБ, СВР, МВД, ФСО) получают право требовать от оператора доступа для обработки или корректировки данных. Этот закон также вступит в силу 1 июля 2025 года.