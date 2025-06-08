Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Лас-Вегаса задержали популярного тиктокера

В аэропорта города Лас-Вегаса миграционная полиция задержала тиктокера Хаби Лейма.

В аэропорта города Лас-Вегаса миграционная полиция задержала тиктокера Хаби Лейма. Он является одним из самых популярных тиктокеров во всем мире, об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Как уточнили агентству в пресс-службе полиции Лас-Вегаса, задержание популярного тиктокера произошло 6 июня. 25-летний гражданин Италии Серинге Хаби Лейм был задержан в аэропорту за нарушение миграционного законодательства.

Известно, что гражданин Италии просрочил американскую визу. Однако итальянца освободили сразу же в день задержания, после чего он добровольно покинул территорию США.

Тиктокер Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. На его аккаунт в TikTok подписаны более 160 млн человек.

Читайте также: Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.