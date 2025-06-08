В аэропорту Лас-Вегаса задержали популярного тиктокера

В аэропорта города Лас-Вегаса миграционная полиция задержала тиктокера Хаби Лейма. Он является одним из самых популярных тиктокеров во всем мире, об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Как уточнили агентству в пресс-службе полиции Лас-Вегаса, задержание популярного тиктокера произошло 6 июня. 25-летний гражданин Италии Серинге Хаби Лейм был задержан в аэропорту за нарушение миграционного законодательства.
Известно, что гражданин Италии просрочил американскую визу. Однако итальянца освободили сразу же в день задержания, после чего он добровольно покинул территорию США.
Тиктокер Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. На его аккаунт в TikTok подписаны более 160 млн человек.
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