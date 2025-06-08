Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров — врач

Эксперт уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и звериных троп, в том числе в пределах городских парков и лесопарковых зон. Обычно период активности иксодовых клещей продолжается с начала апреля по середину октября. При этом выделяются два пика активности: первый приходится на середину апреля — конец мая, второй — на август-сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне-июле, добавил специалист.