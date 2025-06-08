Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров — врач

Клещи способны обнаружить потенциальную жертву на дистанции до десяти метров при помощи специализированного сенсорного органа, сообщил в беседе с РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин.
Он отметил, что многие клещи не имеют глаз. Однако на их передних лапках расположен специализированный сенсорный орган (орган Галлера), реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно он позволяет клещам обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до десяти метров.
Эксперт уточнил, что чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и звериных троп, в том числе в пределах городских парков и лесопарковых зон. Обычно период активности иксодовых клещей продолжается с начала апреля по середину октября. При этом выделяются два пика активности: первый приходится на середину апреля — конец мая, второй — на август-сентябрь. Минимальная активность наблюдается в июне-июле, добавил специалист.
По словам ученого, наиболее благоприятными условиями для клещей являются температура воздуха около +18 градусов Цельсия и относительная влажность воздуха 80%.