Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Российские военные сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что цель была обезврежена средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Собянин добавил, что на место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее стало известно о падении беспилотника в Тульской области, в результате чего произошёл пожар на предприятии «Азот», который удалось ликвидировать. Также пострадали два человека.