Россиянам рассказали об изменениях в школьной программе с 1 сентября: вот чего ожидать

По его словам, учебный план для пятиклассников дополнен новым предметом «История нашего края» с нагрузкой 1 час в неделю (34 часа в год). Для 6−7 классов предусмотрено увеличение часов по «Всеобщей истории» на 5 часов, по «Истории России» — на 12 часов, а также введение нового краеведческого курса объемом 17 часов.