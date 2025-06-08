Россиянам рассказали об изменениях в школьной программе с 1 сентября: вот чего ожидать

Согласно документу, доступному РИА Новости, с начала 2025/2026 учебного года для учащихся 5−7 классов в России вводится обновленная программа по истории с увеличенным количеством учебных часов.
Об этом проинформировал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
«С 1 сентября 2025 года 5−7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю, ранее было 2 часа в неделю», — сказала он.
По его словам, учебный план для пятиклассников дополнен новым предметом «История нашего края» с нагрузкой 1 час в неделю (34 часа в год). Для 6−7 классов предусмотрено увеличение часов по «Всеобщей истории» на 5 часов, по «Истории России» — на 12 часов, а также введение нового краеведческого курса объемом 17 часов.
Как отметил Костенко, для учащихся 8−11 классов сохраняется прежний учебный план по истории — по 2 академических часа еженедельно.
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