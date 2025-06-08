Символ города. 8 июня отмечают день петербургских кошек

Новая дата
Всемирный День Петербургских Котов и Кошек праздник неофициальный. Несмотря на схожесть названия с датой 20 марта, это торжество имеет свою отдельную историю возникновения и специфику празднования.
Этот праздник был учрежден в 2005 году художественной группой «Митьки», которые установили на фасаде своей мастерской скульптуру кошки по имени Тишка Матроскина. Выбор фамилии не случаен: в честь праздника кошке надели тельняшку, ставшую своеобразной визитной карточкой «Митьков».
Что касается «всемирного» характера торжества, то «митьки» придерживались незамысловатой идеи. Существование Всемирного клуба петербуржцев подтолкнуло их к созданию Всемирного дня, посвященного петербургским кошкам и котам. А почему бы и нет?
У праздника есть и свои традиции: художники призывают владельцев усатых любимцев в этот день радовать их приятным сюрпризом или деликатесом. А работодателям же рекомендуется сокращать рабочий день сотрудникам с «кошачьими» фамилиями, такими как Котов, Кошкина или Кошечкин.
Кстати, в последние годы сложилась традиция проведения Котолимпиады в котокафе «Республика кошек и котов». Здесь для питомцев организуют разнообразные конкурсы на быстроту и проворство, а также устраивают парад главных героев праздника. Помимо этого, в городе проходят выставки породистых кошек, фестивали в поддержку бездомных животных.
Живут давно
С самого основания Петербурга в городе с уважением относились к котам, особенно Эрмитажным. По легенде, первым котом, который поселился в Зимнем дворце, был крысолов Василий. Пушистого в 1724 году привез во дворец сам Петр Первый. Однако доподлинно неизвестно происхождение кота. По одной версии, он был доставлен царем прямиком из Голландии. По второй — родился на Вологодчине в доме голландского купца. Со своей работой Васька справлялся на отлично, грызуны не беспокоили главное здание Петербурга.
После смерти Василия начались проблемы — город атаковали крысы! В Итоге в 1745 году императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы несколько десятков котов. Указ императрицы был выполнен и в Петербург привезли 30 (а по некоторым данным 300) мяукающих царапок из Казани. Коты, крупные и с широкой мордой, быстро прижились на новом месте и установили свои порядки. Грызуны были истреблены, а коты получили пожизненное содержание.
Коты в Эрмитаже живут до сих пор. У каждого есть домик, каждый накормлен и напоен, осмотрен ветеринарным доктором. Обычно котики находятся в охраняемых зонах, где они помогают бороться с грызунами, а также служат символами музея. Порой пушистых красавчиков на прогулке можно встретить недалеко от главного музея.