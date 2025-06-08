Символ города. 8 июня отмечают день петербургских кошек

С самого основания Петербурга в городе с уважением относились к котам, особенно Эрмитажным. По легенде, первым котом, который поселился в Зимнем дворце, был крысолов Василий. Пушистого в 1724 году привез во дворец сам Петр Первый. Однако доподлинно неизвестно происхождение кота. По одной версии, он был доставлен царем прямиком из Голландии. По второй — родился на Вологодчине в доме голландского купца. Со своей работой Васька справлялся на отлично, грызуны не беспокоили главное здание Петербурга.