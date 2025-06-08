Раскрыта причина пустующих пляжей в турецком Бодруме

«Цены на платные пляжи вновь бьют рекорды, увеличившись на 300%: на 'люксовых' пляжах Бодрума традиционно устанавливают цены в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200−225 евро с человека. На курорте Чешме для входа на пляж требуется внести депозит в размере 5500 лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены остаются на разумном уровне», — пишет газета Ekonomim.