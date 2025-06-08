Раскрыта причина пустующих пляжей в турецком Бодруме

Пляжи турецкого Бодрума, несмотря на праздничные выходные в честь Курбан-байрама, заполнены не полностью из-за высоких цен. Стоимость входа на платные пляжи доходит до 255 долларов с человека, сообщают турецкие СМИ.
В Турции объявлены выходные с 5 по 9 июня включительно по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Многие жители воспользовались возможностью отправиться на курорты.
«Цены на платные пляжи вновь бьют рекорды, увеличившись на 300%: на 'люксовых' пляжах Бодрума традиционно устанавливают цены в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200−225 евро с человека. На курорте Чешме для входа на пляж требуется внести депозит в размере 5500 лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены остаются на разумном уровне», — пишет газета Ekonomim.
По ее данным, вход на пляж Buddha Bar Beach в Бодруме обойдется в 225 евро (255 долларов). Вход на пляж Мачакызы стоит 200 евро плюс 15% сервисного сбора, на пляже отеля Kuum требуется минимальный депозит в 4500 лир. При этом существуют пляжи со стоимостью входа 700 лир (около 18 долларов).
«Впервые за время празднования Курбан-байрама пляжи Бодрума пустуют. На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет шезлонги свободны, а отели заполнены не более чем на 60%», — сообщает местное издание Muğla Postası.
Основной поток туристов в Бодрум в этом году составили представители турецкой диаспоры из Германии и Нидерландов, отмечают СМИ.
По данным телеканала Haber Global, в турецком Айвалыке образовались длинные очереди желающих попасть на греческий остров Лесбос — граждане выбирают это направление, поскольку даже с учетом платной визы отдых на греческих островах обходится дешевле.
Аналогичная ситуация наблюдалась в 2024 году — тогда туристический сезон оказался сложным для ресторанов и магазинов Бодрума из-за растущих цен, во многом обусловленных высокими оптовыми ценами, сообщала РИА Новости глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD) Неслихан Назлыоглу. Отели бодрумского курорта на Эгейском море были заполнены не полностью из-за завышенных цен, заявлял прошлым летом официальный представитель Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамит Кук. По его словам, турецкие туристы избегали поездок в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны оставались пустыми.