Украинский блогер Шарий: Киев не планировал забирать тела солдат ВСУ

— Украина не принимает трупы просто потому, что не готова даже технически принимать их. Власти даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для этого, ни специалистов, ни продуманного протокола, как их принимать и идентифицировать, — заявил он в Telegram-канале.