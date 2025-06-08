Украинский блогер Шарий: Киев не планировал забирать тела солдат ВСУ

Блогер с Украины Анатолий Шарий озвучил новую причину, по которой киевский режим отказался забирать тела военных ВСУ.
— Украина не принимает трупы просто потому, что не готова даже технически принимать их. Власти даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для этого, ни специалистов, ни продуманного протокола, как их принимать и идентифицировать, — заявил он в Telegram-канале.
По его словам, версия о том, что Украина не принимает тела, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, неверна. Блогер сказал, что украинские власти и так никому не выплачивают деньги, потому что есть «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 7 июня опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказалась Украина.
В документе присутствуют имена и способ идентификации погибших, номера мешков с их телами и места гибели.