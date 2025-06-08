Полеты Чеботиной и новая песня Шамана: как прошла премия «Муз-ТВ». Фоторепортаж

Певец Григорий Лепс выступает на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025 Владимир Астапкович/РИА Новости © URA.RUЯрослав Дронов (Shaman) спел песню «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Трек уже доступен на всех цифровых музыкальных платформах Владимир Астапкович/РИА Новости © URA.RUСолист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев (справа) вручил приз композитору Игорю Крутому, победившему в номинации «Лучший композитор» Владимир Астапкович/РИА НовостиДима Билан исполнил композицию Believe. Именно ее он представил на Евровидении 24 мая 2008 года Анна Климова © URA.RUЛюся Чеботина презентовала композицию «За бывшего», завоевав победу в номинации «Лучшее танцевальное видео». Артистка призналась, что идея клипа пришла ей в самолете. Она хотела реализовать ее как «смех сквозь слезы» Анна Климова © URA.RUЗолотую тарелку в номинации «Лучшая песня» получила Татьяна Куртукова за песню «Матушка» Владимир Астапкович/РИА НовостиПевец Вадим Самойлов выступил на телевизионной премии МУЗ-ТВ вместе с группой The Hatters Владимир Астапкович/РИА НовостиСергей Лазарев спел на сцене Live Арены в Москве «Если бы я мог». Артиста наградили в номинации «Лучший исполнитель» Владимир Астапкович/РИА Новости © URA.RUПолина Гагарина получила награду за свое шоу «Навсегда», прошедшее в «Лужниках» Владимир Астапкович/РИА НовостиФилипп Киркоров победил в категории «Лучшая cover-версия» с композицией «Фиолетовая вата» Владимир Астапкович/РИА Новости.