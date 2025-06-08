Блогер Озтюрк заявил, что его не пустили на Украину из-за штампа в паспорте

«Допрос был очень жёстким, они сфотографировали меня со всех сторон. Они конфисковали мой телефон, прочитали сообщения в WhatsApp*, просмотрели все фотографии в галерее, в том числе снятые в России. Мои видео из России посмотрели на YouTube…» — сказал Озтюрк в своём видеоблоге.