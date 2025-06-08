Блогер Озтюрк заявил, что его не пустили на Украину из-за штампа в паспорте

Блогер из Турции Толга Озтюрк заявил, что украинские пограничники не позволили ему въехать на Украину из-за российского штампа в паспорте и подвергли допросу по подозрению в разведывательной деятельности.
Мужчина уточнил, что выехал в Киев на поезде из Кишинёва. На станции Могилёв-Подольский в Винницкой области Украины Озтюрка, а также его оператора Йигита и неизвестного китайского гражданина сняли с поезда. После задержанных отвели в допросную комнату.
«Допрос был очень жёстким, они сфотографировали меня со всех сторон. Они конфисковали мой телефон, прочитали сообщения в WhatsApp*, просмотрели все фотографии в галерее, в том числе снятые в России. Мои видео из России посмотрели на YouTube…» — сказал Озтюрк в своём видеоблоге.
Мужчина отметил, что лица, проводящие допрос, в основном пытались узнать его мнение о России. По словам блогера, любой «неправильный ответ» стал бы «путём в никуда». Пограничники также обыскали Озтюрка.
Украинские военные заявили, что российский штамп в паспорте мужчины является для них проблемой. После допроса Озтюрку сказали, что он «чист», но всё равно не сможет въехать на Украину. Его вместе с оператором доставили на границу с Молдавией.
Блогер добавил, что третьего задержанного — гражданина КНР — арестовали и отвезли в неизвестном направлении.
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