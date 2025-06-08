Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде рассказали о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела солдат ВСУ

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский больше не считается с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева в интервью RT, отказ киевского главаря Владимира Зеленского от принятия тел погибших украинских военных свидетельствует о его игнорировании позиции президента США Дональда Трампа.

По мнению Царева, Киев сознательно пошел на отказ от возвращения тел погибших по нескольким причинам. Среди них — неподъемные бюджетные расходы, прекращение американского давления и невыгодное соотношения потерь.

«Трампу сейчас предстоит решить, что делать с Зеленским: или вводить санкции против его окружения, или просто принять все, что вытворяет Зеленский, признав, что остановить конфликт он не в силах», — резюмировал депутат Рады.

Накануне отказ Зеленского забирать тела погибших бойцов ВСУ прокомментировал депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, подобный отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ говорит о коррумпированности.