По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева в интервью RT, отказ киевского главаря Владимира Зеленского от принятия тел погибших украинских военных свидетельствует о его игнорировании позиции президента США Дональда Трампа.
По мнению Царева, Киев сознательно пошел на отказ от возвращения тел погибших по нескольким причинам. Среди них — неподъемные бюджетные расходы, прекращение американского давления и невыгодное соотношения потерь.
«Трампу сейчас предстоит решить, что делать с Зеленским: или вводить санкции против его окружения, или просто принять все, что вытворяет Зеленский, признав, что остановить конфликт он не в силах», — резюмировал депутат Рады.
Накануне отказ Зеленского забирать тела погибших бойцов ВСУ прокомментировал депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, подобный отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ говорит о коррумпированности.