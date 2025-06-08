Отец Илона Маска прилетел в Москву

Во время общения с журналистами 79-летний Эррол Маск прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал ссору ошибкой, но добавил, что в этом нет ничего необычного. «Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — сказал он.