Отец Илона Маска прилетел в Москву

Отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска, Эррол Маск, прибыл в Москву, говорится в сообщении «Известий».
Отмечается, что он примет участие в «Форуме Будущего 2050».
Во время общения с журналистами 79-летний Эррол Маск прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал ссору ошибкой, но добавил, что в этом нет ничего необычного. «Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — сказал он.
Ранее Эррол Маск в беседе с The Times посоветовал сыну признать поражение в ссоре с Трампом. Ссору миллиардера его отец сравнил со схваткой альфа-самцов. «Борьба за власть ведется в любой успешной группе животных между альфа-самцами», — отметил Эррол Маск.
Он также добавил, что главный в США на данный момент — Трамп, поскольку он президент, и с этим Илону Маску нужно смириться. По мнению отца бизнесмена, тому следует дать ситуации успокоиться. Маск-старший выразил надежду, что сын так и сделает.
Перед этим Илон Маск после ссоры с Трампом заявил, что глава Белого дома фигурирует в файлах Эпштейна. По словам предпринимателя, настоящая причина, по которой документы Эпштейна не были обнародованы, именно эта.
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