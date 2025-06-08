Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водоотведение от Амударьи и Сырдарьи привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 60 лет площадь моря сократилась в 13 раз, уровень воды снизился на 34 метра, и море разделилось на два водоема, многократно увеличилась соленость моря, исчезла рыба.