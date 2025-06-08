ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов — свидетельница

Боевики ВСУ ночевали в алтаре храма Иоанна Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также распивали там спиртные напитки и отправляли естественные надобности, сообщила местная жительница Ирина, пережившая оккупацию.
Произошедшее она описала, как «нечто ужасное».
«И спали, и пили, и курили, и что только здесь не делалось. У меня душа обливалась кровью за свой храм, за свою святыню», — призналась она.
На кадрах можно увидеть, что церковный ковер был использован для обустройства спального места в алтарной части.
Ранее сообщалось, что треть храмов Суджанского церковного округа уничтожена в результате атак ВСУ. Согласно информации на сайте епархии, округ включает 11 культовых сооружений. Протоиерей Александр Зинченко сообщил РИА Новости, что практически все храмы округа подверглись обстрелам, часть из них разрушена полностью, включая объекты культурного наследия. Под огнём оказались храмы в сёлах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачья Локня, две церкви в Малой Локне и храм в Погребках. Полностью уничтожены святыни в Малой Локне (в том числе на территории женской колонии), Погребках и Черкасском Поречном. В Уланке повреждены купола, в Борках и Заолешках — конструкции зданий. На остальных объектах зафиксированы следы снарядов. Таким образом, разрушены минимум 4 из 11 храмов округа.
В Белгородской области, по данным представителя местной епархии Фёдора Клюйко, обстрелы ВСУ повредили 20 храмов, включая полностью уничтоженные.
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