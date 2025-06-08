ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов — свидетельница

Ранее сообщалось, что треть храмов Суджанского церковного округа уничтожена в результате атак ВСУ. Согласно информации на сайте епархии, округ включает 11 культовых сооружений. Протоиерей Александр Зинченко сообщил РИА Новости, что практически все храмы округа подверглись обстрелам, часть из них разрушена полностью, включая объекты культурного наследия. Под огнём оказались храмы в сёлах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачья Локня, две церкви в Малой Локне и храм в Погребках. Полностью уничтожены святыни в Малой Локне (в том числе на территории женской колонии), Погребках и Черкасском Поречном. В Уланке повреждены купола, в Борках и Заолешках — конструкции зданий. На остальных объектах зафиксированы следы снарядов. Таким образом, разрушены минимум 4 из 11 храмов округа.