В США из-за просроченной визы задержали популярного тиктокера Хаби Лейма

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала популярного блогера соцсети TikTok Хаби Лейма, американская виза которого оказалась просрочена, сообщило информационное Agence France-Presse со ссылкой на ведомство.
6 июня 25-летнего гражданина Италии остановили в Международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе (штат Невада). Блогеру объяснили, что он нарушил иммиграционное законодательство.
Мужчина прибыл в США в конце апреля. Тиктокера освободили в день задержания, после чего он добровольно покинул страну. Лейм является одним из самых известных блогеров в TikTok и имеет более чем 162 млн подписчиков в указанной соцсети.
Напомним, в марте американский министр торговли Говард Лютник сообщил, что США продали 1 тысячу «золотых виз» за один день, заработав $5 млрд. Каждый такой документ обеспечивает владельца видом на жительство в Соединённых Штатах.