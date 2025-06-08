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В США из-за просроченной визы задержали популярного тиктокера Хаби Лейма

Гражданина Италии остановили в аэропорту Лас-Вегаса и объяснили, что он нарушил законодательство.

Источник: Аргументы и факты

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала популярного блогера соцсети TikTok Хаби Лейма, американская виза которого оказалась просрочена, сообщило информационное Agence France-Presse со ссылкой на ведомство.

6 июня 25-летнего гражданина Италии остановили в Международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе (штат Невада). Блогеру объяснили, что он нарушил иммиграционное законодательство.

Мужчина прибыл в США в конце апреля. Тиктокера освободили в день задержания, после чего он добровольно покинул страну. Лейм является одним из самых известных блогеров в TikTok и имеет более чем 162 млн подписчиков в указанной соцсети.

Напомним, в марте американский министр торговли Говард Лютник сообщил, что США продали 1 тысячу «золотых виз» за один день, заработав $5 млрд. Каждый такой документ обеспечивает владельца видом на жительство в Соединённых Штатах.