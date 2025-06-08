Прямой авиарейс могут открыть между Иркутской областью и Арменией

Власти Иркутской области приняли участие в X Российско-Армянском межрегиональном форуме в Ереване. Они представили потенциал Приангарья и обсудили перспективы сотрудничества. На встрече прозвучало предложение проработать вопрос открытия прямого авиарейса между Иркутской областью и Арменией. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— По итогам 2024 года товарооборот увеличился в 2,8 раза. Этому способствовали поставки продукции химического комплекса в Республику Армения. Власти региона намерены и дальше увеличивать долю Армении во внешнеторговом обороте, — говорится в сообщении.
Кроме того, взаимодействие между регионом и Арменией подкреплено двумя соглашениями, и участники форума обсудили их реализацию. Власти готовы наращивать связи в области науки, образования, культуры и туризма.