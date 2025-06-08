Прямой авиарейс могут открыть между Иркутской областью и Арменией

Власти Иркутской области приняли участие в X Российско-Армянском межрегиональном форуме в Ереване. Они представили потенциал Приангарья и обсудили перспективы сотрудничества. На встрече прозвучало предложение проработать вопрос открытия прямого авиарейса между Иркутской областью и Арменией. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.