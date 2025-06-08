Сирота из Хабаровского края не может получить жилье с 2016 года

Жительница Николаевска была включена в очередь на жилье в 2016 году как лицо, оставшееся без попечения родителей. Суд подтвердил ее право на квартиру, но до сих пор ничего не изменилось.

Девушка обратилась в Информационный центр Следственного комитета России. После этого начата проверка.