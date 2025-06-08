Сирота из Хабаровского края не может получить жилье с 2016 года

В Николаевске девушка, оставшаяся без попечения родителей, не может получить жилье, которое ей положено по закону. Хотя решение суда вступило в силу несколько лет назад, квартира до сих пор не предоставлена. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жительница Николаевска была включена в очередь на жилье в 2016 году как лицо, оставшееся без попечения родителей. Суд подтвердил ее право на квартиру, но до сих пор ничего не изменилось.
Девушка обратилась в Информационный центр Следственного комитета России. После этого начата проверка.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и поставил исполнение на личный контроль. Сейчас сотрудники краевого управления выясняют, почему законные права не были реализованы», — рассказали в ведомстве.