Как заявил РИА Новости египетский парламентарий Мустафа Бакри, решение киевского главаря Владимира Зеленского отказаться от репатриации тел погибших украинских военных ставит под вопрос искренность его мирных намерений.
«Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал лидер страны.
Как отметил Бакри, действия Зеленского демонстрируют его полную зависимость от западных указаний, при этом сами западные страны не проявляют реальной заботы о стабильности украинского государства.
Ранее посол по особым поручениями МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал о причинах отказа Киева забирать тела погибших. По словам Мирошника, Украина попросту не готова принимать тела своих же солдат.