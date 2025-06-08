Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июня

Для Близнецов день будет насыщенным, общение легким, но важно быть осторожным со словами, чтобы случайно не задеть чувства окружающих. Это хорошее время для встреч с теми, кто вдохновляет, не требуя мгновенного результата. Новые знакомства могут быть увлекательными, но не всегда долговечными.